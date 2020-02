El Cadí obté un triomf vital a domicili abans de l'aturada per seleccions

El Cadí La Seu va aconseguir una nova victòria a domicili, aquesta vegada a la complicada pista del Nissan Al-Qázeres. Les urgellenques van saber encarar molt bé els alts i baixos que van patir durant l'enfrontament. La defensa en el tram final, la regularitat de Tinara Moore i l'eficàcia de Sydney Wiese (6 de 8 en triples) van ser els factors clau per sumar el triomf abans de l'aturada.

Després d'un parcial de 0-5 favorable a les jugadores dirigides per Bernat Canut, les extremenyes van entrar en el partit i van capgirar el marcador (8-7). Una bona reacció visitant, protagonitzada per una imparable Moore i una Wiese eficaç des del triple, va fer que agafessin vuit punts de renda, que es van veure reduïts a dos al final del primer quart per culpa d'un triple de Carter al límit de la possessió (17-19). En el segon hi va haver un constant intercanvi de cistelles i parcials, i un Cadí liderat per Wiese es va acabar imposant i ampliant la diferència a la mitja part (34-42).

Tornant dels vestidors, les visitants van començar millor i van assolir onze punts de diferència (36-47). Tot seguit les locals, a base de defensa i de control del rebot, van anar retallant distàncies fins a finalitzar el tercer quart amb un ajustat 49-52. En els deu dar-rers minuts, les urgellenques van apujar línies en defensa i, gràcies a la tripleta formada per Pujol, Moore i Wiese, van agafar un marge d'onze punts que ja seria impossible de remuntar per l'Al-Qázeres, que malgrat tot ho va intentar fins el final.