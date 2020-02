Els dinou triples dels locals enfonsen els intents del Baxi

El Baxi Manresa no va tenir cap opció en un partit a Santiago que li va sortir girat d'inici.

Un io-io poc favorable (25-16)

El començament del partit no va ésser bo i l'Obradoiro ho va castigar amb un triple de Czerapowicz i dos de Magee per situar el 10-2 en tres minuts. Pedro Martínez va haver d'aturar el joc amb el 12-2 pel poc nivell defensiu dels bagencs. El sermó va donar resultat perquè Báez, que va entrar a pista, i Dani Pérez van reduir la diferència a 12-7, tot i errar tres tirs lliures. El tècnic va buscar intensitat defensiva i l'Obradoiro va començar a perdre pilotes. Moncho Fernández va demanar temps amb 14-13 i 2-11 de parcial en contra. Lamentablement, en el tram final va aparèixer Brodziansky amb cinc punts i Daum, amb dos, que van tornar a disparar el resultat (21-13), una diferència que va augmentar amb una mitja volta del mateix Daum a l'últim segon (25-16).



Festival dels gallecs (54-32)

L'inici del segon quart va ser encara pitjor. Va tornar a la pista Toolson, però fins i tot va errar un tir lliure mentre els gallecs anotaven de tres, entre Brodziansky i Daum per fer arribar la diferència als setze punts (35-19), sota la direcció d'un gran David Navar-ro. El joc exterior manresà no existia ni a davant ni a darrere, ja que Vasileiadis establia el 38-21.

Tot i els canvis, el desencert va seguir i quan Dulkys va anotar el primer triple, va veure com Magee el responia tot seguit (46-28). El novè llançament de tres dels gallecs, de Daum, va fer passar dels vint punts (49-28). A sobre, quan semblava que s'estabilitzava el joc, un gran triple de David Navarro, en falta en atac, això sí, va tancar el quart (54-32).



Resistint el temporal (73-56)

El joc físic va marcar l'inici d'un tercer quart que va començar travat, amb tot de faltes, però que va seguir amb dos triples de Czerapowicz i Magee que van situar el 60-34. El Baxi ja feia estona que era a la lona, però aleshores va encadenar un parcial de 0-7 que va tornar a fer reduir l'avantatge, tot i que poc (60-41). Pedro Martínez va haver de tornar a rotar i no va anar bé. Czerapowicz va situar el 65-43 en l'enèsim triple just abans d'una esmaixada de Mitrovic que va posar de nou els vint de diferència (65-45). La voluntat de Sakho i de Pere Tomàs i una defensa de caixa van fer que l'equip mantingués la cara, amb triple final, el primer, de Ryan Toolson (73-56).



Acabar amb orgull (73-56)

El canvi de sistema defensiu va servir perquè entre Mitrovic i Pere Tomàs poguessin reduir la distància als quinze punts (75-60), però l'equip s'aguantava tant en pinces que en mig minut un triple a tauler de Vasileiadis i una esmaixada de Kravic van fer tornar a la vintena (80-60).

El Baxi alternava bones accions, com un triple de Báez, amb desatencions defensives, com en una penetració tot sol de Pepe Pozas. D'aquesta manera, i per l'encert local, era impossible fer baixar la diferència. A sobre, seguia el desastre dels tirs lliures.

En aquest moment, l'Obradoiro ja havia anotat 18 triples, amb percentatges altíssims i un Magee desfermat per buscar el rècord de la història de l'equip (20). Kravish va maquillar xifres al final i es va començar a preparar el duel de dimecres contra el Sàsser amb una actitud més positiva que la de l'inici.