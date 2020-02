Garbiñe Muguruza va cedir en la final davant Sofia Kenin

?Conquerir l'Obert d'Austràlia femení segueix sent fruita prohibida per a les jugadores espanyoles. Ahir, la hispanoveneçolana Garbiñe Muguruza va perdre la final del torneig davant la jove tennista nord-americana Sofia Kenin per 4 a 6, 6 a 2 i 6 a 2, en 2 hores i 3 minuts. El renaixement esportiu de la tennista nascuda a Caracas fa 26 anys durant la competició no va ser suficient per imposar-se en la quarta final d'un torneig del Grand Slam que disputa. Muguruza va guanyar Roland Garros el 2016 i Wimbledon el 2017. Sofia Kenin va palesar a la final el seu talent i, sobretot, una immillorable capacitat per competir sota pressió. Abans que Muguruza, dues altres tennistes estatals han jugat sense èxit la final de l'Obert d'Austràlia. Arantxa Sánchez Vicario va perdre les del 1994 i 1995 i Conchita Martínez la del 1998.