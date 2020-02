El Granada remunta a casa i primera derrota d'Abelardo amb l'Espanyol

L'Espanyol va patir la primnera derrotades que va arribar Abelardo Fernández a la seva banqueta i continuarà una jornada més com a cuer de la classificació. El Granada per la seva part va fer un nou pas cap a la salvació en vèncer a l'Estadi Nou Los Cármenes per 2-1 al conjunt espanyolista.

Raúl de Tomás va avançar de penal els visitants en el primer temps, però els andalusos van ser capaços de donar la volta al marcador amb un gol del veneçolà Darwin Machís prop del descans i un altre de Carlos Fernández als quinze segons del segon acte.

El Granada va començar el partit millor, amb possessió de pilota i relativa facilitat per arribar fins a l'àrea rival davant un Espanyol al qual li durava poc la pilota. Carlos Fernández va poder avançar els locals en els primers minuts i, poc després, Machís va posar a prova en una falta directa Diego López.

L'Espanyol va marcar el 0-1 el primer cop que va arribat a l'àrea rival, en transformar en gol Raúl de Tomás un penal comès sobre ell mateix pel portuguès Domingos Duarte; una pena màxima , per cert, molt protestada pels locals Min 26). En els següents minuts, amb els andalusos perduts en protestes arbitrals, els periquitos van poder sentenciar el el duel, però Sergi Darder va perdonar a porteria buida després d'una gran jugada i passada inclosa de l'argentí Jonathan Calleri; gairebé a continuació, el portuguès Rui Silva va aparèixer davant el potent xut de Raúl de Tomas. Estava el Granada contra les cordes quan va arribat l'empat (m.38) per mediació de Machís, que va superar per baix en el mà a mà a Diego López després d'una sensacional passada de Carlos Fernández. Quinnze segons va trigar el Granada al segon temps en marcar el 2-1, signat per Carlos Fernández en una sensacional jugada a l'àrea després que Machís li robés la cartera al brasiler Naldo Gomes. Machís, en estat de gràcia, va tornar a fregar de nou el gol dues vegades més, just abans que l'Espanyol passés a fer-se amo gairebé del tot de la pilota. Va tenir l'empat un actiu Raúl de Tomás, però el seu cop de cap va topar amb el pal, i Calleri amb una rematada de pit que no va trobar porteria. Amb l'Espanyol bolcat fins al final i els locals aguantaven com podien i Rui Silva ha salvat els seus en parar amb seguretat un xut llunyà d'Adrián Embarba, mentre que l'argentí Matías Vargas va enviar un seu xut fora tot i estar en bona posició per marcar.