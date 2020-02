L'Avinent enriqueix la seva història amb el setè lloc a l'estatal de clubs de València

A vegades, no cal guanyar una competició per marxar-ne satisfet. Això és el que va passar anit al velòdrom Lluís Puig de València on les atletes de l'Avinent CA Manresa no només van fer història participant per primer cop en el Campionat d'Espanya de clubs en pista coberta sinó que, a diferència del que es podia preveure, pel potencial esportiu i econòmic dels equips rivals, no es van classificar en el darrer lloc. Les manresanes van acabar setenes entre les vuit millors formacions estatals com ara el Playas de Castelló, el València CA i el mateix FC Barcelona. Fins i tot, quan encara faltaven tres proves per tancar el concurs, l'Avinent CA Manresa ocupava la sisena plaça.

I més meritori és aquesta posició per les baixes que arrossegava l'equip manresà, sobretot la seva estendard, la perxista manresana Mònica Clemente, absent per una inoportuna lesió a la sola del peu. Tampoc no hi van poder participar la migfondista Núria Tió, també lesionada, i la santjoanenca Meritxell Soler, reservada per al Campionat d'Espanya de mitja marató per equips que s'ha de disputar avui mateix a Sagunt. Amb elles en pista és molt possible que fins i tot l'Avinent CA Manresa hagués pogut millorar la setena plaça final.

El director esportiu del Club Atlètic Manresa mostrava la seva satisfacció «per un nou repte aconseguit. Per a nosaltres ja era una premi ser a València però la setena posició final ens deixa super satisfets, i més tenint en compte les baixes. Esportivament, fins i tot millora la vuitena posició aconseguida a la lliga de Primera Divisió fa unes temporades, la nostra millor classificació estatal absoluta».

L'Avinent CA Manresa ha pogut participar en aquest Campionat d'Espanya de club en pista coberta gràcies a la millor marca de les seves atletes en cadascuna de les proves l'any passat.



Tercer lloc de Marina Guerrero

Ahir, a títol individual va destacar la tercera plaça de la Marina Guer-rero amb millor marca personal en els 1.500 llisos (4.34.35); també va millorar el seu temps Irene Batlle en els 3.000 llisos, vuitena amb 10.20.48. El relleu 4x400 amb l'Emilia del Hoyo, Maria Quetglas, Meritxell Tarragó i Andrea Loza (CA Figueres, filial de l'Avinent) va superar la millor marca de Manresa amb 3.54.18, en vuitena posició. Meritxell Tarragó va lluir-se en els 400 llisos amb una bona cinquena plaça amb 56.30. També va quedar cinquena Maria Quetglas en els 60 llisos amb 7.73. Una altra molt bona carrera va ser la d'Emilia del Hoyo en els 60 tanques amb 8.50, quarta.

Ainhoa Martínez i Júlia Quevedo van destacar en pes i triple salt respectivament, van quedar cinquenes amb 13,68 m i 11,24 m. En alçada, paper excel·lent de Sofia Zorrilla, quart lloc amb 1,71 m. Van quedar vuitenes, Carlota Soler en els 800 llisos amb 2.23.77, Laia Solà en els 200 llisos amb 26.07, Meritxell Lladó en perxa amb 3,20 m i Ella Bestué en llargada amb 5,27 m.

La classificació final va quedar encapçalada pel Playas de Castelló, que va arrabassar la primera plaça al vigent campió, el València CA, que es va haver de conformar amb la tercera plaça, ja que la segona era pel FC Barcelona. La lesió de la lituana Diana Zagainova, representant del València CA en el triple, i en el primer intent (nul), va implicar un zero a l'equip campió i va arruïnar totes les seves opcions de revalidar el títol, en una competició que fins a aquell moment mantenia la lluita pel podi en un marge molt estret. A partir d'aquí i per aquest ordre, Grupompleo Pamplona, Alcampo Scorpio, AD Marathon, Avinent CA Manresa i At. San Sebastián.