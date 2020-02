El líder PSG juga amb un home més molts minuts i goleja el Montpeller

El conjunt francès del PSG va obtenir una nova golejada després d'atropellar un Montpeller (5-0) que va jugar molts minuts amb un jugador menys i que va acabar amb nou homes damunt el terreny de joc. El líder de la categoria va avançar-se amb un autèntic golàs de Sarabia al minut 8. Nou minuts més tard, el porter visitant Bertaud va ser expulsat per tallar un contraatac de Mbappé amb les mans fora de l'àrea. Abans del descans, els locals van sentenciar amb dos gols seguits. A la represa l'equip del Parc dels Prínceps no va abaixar els braços i va acabar per arrodonir la golejada amb dos gols més. Ja a les acaballes el Montpeller va acabar jugant amb nou jugadors per l'expulsió per doble targeta groga de Chotard. Amb aquest triomf el PSG porta avantatge al Marsella, amb tretze punts i un partit més.