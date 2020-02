L'Igualada perd per golejada davant un sòlid Castelldefels

Santi Triguero no va poder marcar

Santi Triguero no va poder marcar arxiu/mireia arso

Un mes i escaig després de la golejada encaixada al Municipal de les Comes contra el Figueres (3 a 6) que va comportar la destitució de Mohamed El Yaagoubi, els blaus van tornar a ser golejats com a locals. El botxí dels igualadins va ser, en aquesta ocasió, el Castell-defels de Miki Carrillo, que va der-rotar els anoiencs per 0 a 3.

L'arribada a la banqueta blava de l'entrenador egarenc Marc Cabestany va propiciar una reacció dels igualadins, que van assolir un meritori empat a Cerdanyola i dues victòries consecutives al seu estadi, contra el Sants i el Santfeliuenc, ambdues per 1 a 0. La der-rota posterior a Horta era assumible, però perdre contra els mariners per golejada palesa la dilució de l'efecte Marc Cabestany.

La igualtat i la falta d'ocasions de gol van presidir els primers 25 minuts de joc, en els quals l'únic fet remarcable va ser el xut de Nil Pradas que Álex García va aturar.

Jaume Aparicio va trencar l'equilibri en el marcador amb un golàs per l'escaire (min 25) i va sentenciar el matx als cinc minuts de la represa. El debut del migcampista Reynolds (ADO Den Haag) i del davanter Ricard Cucu Fernández (FC Andorra) va millorar el joc dels locals, però Jordi Aumatell va arrodonir la golejada.