El Liverpool atropella el Southampton i encadena 42 partits sense perdre

El líder de la Premier League, el Liverpool, va sumar la quinzena victòria consecutiva després de superar al Southampton per 4-0. Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson i Mohamed Salah per partida doble, van ser els golejadors del partit. Amb aquest triomf, els vermells encadenen 42 partits consecutius sense conèixer la derrota. D'aquesta manera els jugadors de Jürgen Klopp igualen la ratxa de partits invictes del Nottingham Forest de la temporada 1977-1978, amb 21 victòries i 21 empats, i de l'Arsenal del curs 2003-2004, amb 30 victòries i 12 empats. En el cas de l'actual Liverpool, els de Klopp sumen 37 victòries i 5 empats. Oxlade-Chamberlain va avançar els vermells amb un xut ras des de fora de l'àrea, Henderson va encadenar la victòria i Salah va sentenciar amb dos gols més. Els homes de Klopp no es deixen punts a la Premier League des de l'empat a un gol davant del Manchester United a l'octubre.

En la resta de partits de la jornada, destaca l'empat a dos gols entre el Leicester i Chelsea. Barnes i Chilwell van ser els golejadors pels locals i Rudiger amb un doblet va marcar els gols del homes de Frank Lampard. El Manchester United no va passar de l'empat sense gols a Old Trafford enfront del Wolves. Newcastle i Norwich també van empatar a zero, mentre que el West Ham i el Brighton van igualar a tres gols. Bournemouth, Sheffield i Everton van guanyar a Aston Villa (2-1), Crystal Palace (0-1) i Watford (2-3) respectivament.

Avui tancarà la jornada el Burnely davant l'Arsenal (15.00h) i el gran partit del Tottenham davant del Manchester City del santpedorenc Pep Guardiola.