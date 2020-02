L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, va ser clar en afirmar que «el partit s'ha resolt en la primera part, en què hem començat molt malament i l'Obradoiro ens ha superat en esforç, en defensa, en ritme i en desig. Tot i que hem intentat moltes coses, canviar jugadors, no hem estat capaços d'entrar al partit en tota la primera part. Ells han jugat amb molta tranquil·litat i confiança. No els hem tret del seu ritme i de tot el que volien fer. Nosaltres teníem problemes en passar-nos la pilota. La posada en escena ha decidit».

Respecte a com pot afectar en el futur, va ser lacònic en respondre que «no ho sé. Si veus els tres primers minuts d'avui ja veus una diferència molt gran». Tot i això, «la segona part l'hem guanyada. El problema ha estat abans i això segurament té més a veure amb la dinàmica anterior que no pas amb què facis durant el partit, per com ens hem entrenat o com hem preparat el partit». Respecte al partit de dimecres, «hem de millorar molt. Hem perdut una mica de frescor per culpa de les lesions i això es recupera entrenant-se. Si no ho fas, i no ho fas bé, és molt complicat tenir un bon to, com ha quedat demostrat avui».

Per la seva banda, Moncho Fernández, va destacar que «hem fet una primera part excepcional i brillant i hem fet una gran feina, amb molt encert. Després ens hem encallat, però hem mantingut una bona línia».