El Manresa FS rep el CN Sabadell avui al Pujolet amb la necessitat de vèncer per tornar a ser quart

Guanyar per recuperar la quarta posició que atorga la classificació per jugar el play-off d'ascens, a més de posar-se a només un punt del tercer classificat, el Futsal Barceloneta. Aquest és el gran objectiu del Manresa FS per al partit que avui a la tarda, a partir de les 18 hores, enfrontarà l'equip blanc-i-vermell al Pujolet contra el Club Natació Sabadell, un altre clàssic del grup 3r de Segona B.

Ahir al vespre, les victòries del Sala 5 Martorell, al Baix Llobregat, contra el líder, Futsal Mataró (4 a 1) i del Futsal Barceloneta a la pista del Ripollet (2 a 3), es van veure compensades per la golejada que va encaixar el Lamsauto Lleida a l'Hospitalet, el segon classificat, per 6 a 1, un resultat que, combinat amb una victòria dels de Sito Rivera, obriria una escletxa de quatre punts amb els de les Terres de Ponent, setens amb 30 punts.

Alhora, vèncer suposaria per al Manresa FS sumar la tercera victòria consecutiva, després de les assolides contra el Sala 5 Martorell (6 a 3) i a Pallejà (2 a 3).



Carles Corvo torna a l'equip

Sito Rivera encara el partit d'avui amb una excel·lent notícia, el retorn del líder i golejador Carles Corvo, que va patir un agreujament definitiu de la lesió que tenia al menisc del genoll dret en el primer entrenament de la pretemporada, que el va obligar a passar pel quiròfan i sotmetre's a un llarg procés de recuperació que ha culminat amb la seva plena integració a les sessions preparatòries dels blanc-i-vermells.

Per tant, l'al·licient de veure la reaparició de Carles Corvo s'afegeix als derivats de les connotacions classificatòries que té el partit. Tot plegat, hauria de propiciar una gran entrada d'aficionats a les grades del Pujolet. Sito Rivera no té cap baixa per afrontar el matx contra el CN Sabadell i haurà de descartar dos jugadors.