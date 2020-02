Quique Setién encara descarta Ousmane Dembélé

? No hi haurà pressa ni precipitació pel jove davanter francès Ousmane Dembélé. L'historial de lesions no permet pensar en fer avançar molts passos ni forçar una reaparició que per molt necessària que sigui no ha d'obsessionar a ningú. D'aquesta manera ho va deixar entreveure el tècnic blaugrana Setién a la roda de premsa prèvia el partit. Preguntat sobre si hi havia alguna opció que entrés en la llista de convocats per al partit Setién ho va descartar totalment: «De moment seria prematur que Dembélé entrés en la convocatòria. Veurem en els següents partits, però no ens tornem bojos».

L'entrenador del primer equip del FC Barcelona va deixar oberta la possibilitat de fer reaparèixer Dembélé en el partit de Copa del Rei dijous a San Mamés o el cap de setmana vinent al Benito Villamarín davant del Betis. L'últim partit del davanter francès amb la samarreta blaugrana va ser el 27 de novembre davant del Borussia Dortmund, quan va haver de ser substituït en el minut 25 per Griezmann en la victòria per 3-1 davant els alemanys.