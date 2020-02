El València enfonsa el Celta i el Valladolid obté un triomf clau a Mallorca

El València va obtenir una victòria per la mínima (1-0) gràcies a un solitari gol de Carlos Soler a les acaballes del partit, per sumar tres punts davant d'un Celta de Vigo que es troba en posicions de descens. Ambdós equips van disputar un partit molt igualat i amb molta intensitat. No va ser fins al minut 77 de joc quan el local Carlos Soler va arribar des de segona línia per enfonsar la pilota al fons de la xarxa i donar la victòria al València. D'altra banda el Celta de Viga suma un nou partit sense guanyar i s'enfonsa de mica en mica a la classificació.

El Valladolid va trencar una dinàmica de nou partits seguits sense guanyar. L'equip de Sergio González va respirar amb un triomf vital davant del Mallorca (0-1) i va obrir un forat de set punts respecte a l'equip balear en la lluita per la permanència. Enes Ünal, a la represa, va aprofitar una sensacional centrada per la banda dreta de Sergi Guardiola per rematar a gol. El conjunt mallorquí va apretar fins al darrer moment però ja no va poder marcar cap gol. Amb aquesta derrota del Mallorca i del Celta, l'Espanyol es manté a tres punts de la salvació. Mallorca i Celta es troben ja a cinc punts d'Alabés i Eibar (un partit menys) i es compliquen una mica més la permanència a la Lliga.