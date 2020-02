El Berga desplega un gran joc però és incapaç d'aturar l'encert golejador del Caldes

El Berga i el Caldes de Montbui van disputar un partit molt igualat que es va decidir per l'elevada eficiència golejadora dels locals. Els blanc-i-vermells van començar el partit de la millor manera possible. En el segon minut de joc Noguera aprofitaria el rebuig d'una pilota penjada a l'àrea provinent d'un servei de banda per fer el primer gol del partit. El Berga estava molt ben posicionat sobre el ter-reny de joc i ràpidament va ampliar a dos la seva diferència de gols. Fígols va rebre una bona passada a l'esquena de la defensa rival per aconseguir el 0 a 2. Però la resposta local no es va fer esperar. El Caldes va aprofitar un error de la defensa berguedana per reduir les distàncies. Els locals estaven crescuts, i pràcticament en la segona arribada a la porteria de López van aconseguir l'empat. Abans d'arribar al descans van aconseguir capgirar el marcador i remuntar el partit.

A la segona part el Berga va avançar les seves línies de pressió, mentre que el Caldes es defensava i tractava de sortir al contracop. En una d'aquestes accions els locals van deixar sentenciat el partit, després de transformar una pena màxima que suposava el quart gol del Caldes de Montbui.