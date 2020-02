El Calaf es veu sorprès per la reacció de la Sabadellenca i es deixa dos punts en el camí

El Calaf només va poder aconseguir un empat contra la Sabadellenca, després de dominar gran part del primer temps i arribar al descans amb un avantatge favorable de dos gols. Després d'uns minuts inicials de tempteig, el Calaf va començar a generar perill a la porteria dels locals. No va ser fins al minut 21 que Marsiñach inauguraria el marcador després de rebre una bona passada en profunditat que el deixava sol davant del porter. Els calafins dominaven el partit, i abans d'arribar al final de la primera part, Marsiñach, de nou, batria el porter de la Sabadellenca per aconseguir el seu doblet de gols particular.

A la represa tot va canviar. Els locals es van llançar a l'atac mentre que el Calaf va endarrerir les seves línies per tractar de defensar l'avantatge de gols del qual gaudia. Els locals van avisar amb una aproximació perillosa, i a la segona ocasió van retallar les distàncies. La Sabadellenca controlava el partit i tot indicava que no trigaria a aconseguir l'empat. Al minut 75 va arribar el gol que posava les taules al marcador. Amb l'empat a dos, el Calaf va reaccionar en el tram final del partit, però els blaus no van saber aprofitar les dues oportunitats que van tenir per poder sumar els tres punts.