El Cardona esgarrapa tres punts d'or

El Cardona va superar in extremis el Navarcles en un matx bastant travat i en el qual cap dels dos equips va poder imposar el seu ritme al rival al llarg dels 90 minuts.

Tot i aquesta igualtat, els visitants van saltar més concentrats a la gespa i quan encara no s'havien complert els primers cinc minuts es van avançar en l'electrònic mitjançant Avram. Però l'alegria va ser efímera per als cardonins, ja que pocs minuts més tard Pérez va restablir l'equilibri en una jugada de contraatac. Malgrat aquestes dianes tan matineres, la resta del primer temps va estar marcat per un joc poc vistós dels dos conjunts i amb escasses arribades perilloses a cada àrea.

A la represa, la tònica de l'enfrontament no va canviar, però en aquesta dinàmica el Cardona va va tornar a tenir les idees més clares i es va tornar a situar a davant a través de Salam. No obstant això, el Navarcles no es va rendir, i a l'equador dels segons 45 minuts va aconseguir l'empat gràcies a un gol d'Hernández. Quan semblava que els dos conjunts ja firmaven el repartiment de punts, Casanovas va caçar una pilota en un llançament de falta per donar una victòria cabdal al Cardona en la seva lluita per assegurar la permanència de categoria.

De fet, amb aquest resultat, els cardonins escalen fins a la tretzena posició, i agafen un coixí de tres punts respecte als llocs de descens, mentre que el Navarcles descendeix a l'onzena posició de la classificació.