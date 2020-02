El Casserres perdona a l'inici i es veu empatat al minut 94 en el duel davant del Montmajor (1-1)

El conjunt local del Casserres no va poder passar de l'empat a 1 gol davant del sempre complicat Montmajor. L'equip blanc-i-blau va ser superior durant els primers 45 minuts enfront d'un rival tancat al seu camp. A mitjan primera part, el local Gerard Macià va obrir la llauna en el marcador. Es va arribar al descans amb aquest mínim 1-0 a favor de l'equip dirigit per Oriol Trasserra. A la represa, els visitants van fer un pas endavant i van aprofitar el cansament local per dur el pes. En el minut 94, en la darrera jugada del partit, el visitant Jordi Cortizo va posar l'empat definitiu. En el grup 1 de la Quarta Catalana el líder Berga B va tornar a guanyar davant el Valls de Torroella (5-2). En el grup 2, el líder Pirinaica B va perdre al camp de la Balconada (3-2) i s'estreny les difèrencies entre els primers.