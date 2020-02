Una cistella de Belmonte tanca la remuntada del Vilatorrada

El Club Bàsquet Vilatorrada va aconseguir una treballada victòria a domicili, concretament a la pista del Samà de Vilanova i La Geltrú, on va ser capaç de remuntar un desavantatge de catorze punts en els darrers sis minuts.

En una primera part en la qual les defenses van superar els atacs, els jugadors dirigits per Josep Fer-re van estar a un gran nivell defensiu, i això els va permetre recuperar pilotes i agafar quatre punts de renda al final del primer quart (9-13). Per contra, en el segon quart van estar poc encertats en el llançament, i el conjunt local ho va aprofitar per remuntar i arribar a la mitja part de l'enfrontament amb dos punts de renda gràcies a un triple en el darrer atac (23-21).

Tornant dels vestidors el Samà obria petits avantatges, però els bagencs aconseguien mantenir-se dins el partit, concretament a només tres punts al final del tercer quart (38-35). En els deu darrers minuts els locals van clavar un parcial de 11-0 que va desconcentrar totalment els santjoanencs. Quan faltaven sis minuts per al final, el Vilatorrada estava 14 punts per sota, però no va llançar la tovallola en cap moment i va reaccionar amb un parcial de 20-4 culminat amb una cistella de Belmonte. En el darrer atac, el Samà va fallar.