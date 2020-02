Un combatiu Sallent obté un meritori punt davant d'un Ripollet molt potent

El Sallent va sumar un valuós empat al seu estadi davant un equip de més categoria com el Ripollet, que ara mateix lluita per a l'ascens de categoria. En un enfrontament molt equilibrat i amb escasses ocasions de gol per part dels dos conjunts, els locals van imposar una intensitat més gran des del primer minut de partit que va incomodar notablement els vallesans. La millor ocasió de la primera meitat va arribar als vint minuts, i va ser per als locals. Peñarrubia va disposar d'una immillorable oportunitat en plantar-se sol davant el porter visitant, però aquest va aconseguir repel·lir el xut. Al límit del primer temps, va ser el Ripollet l'equip que llavors va estar a punt d'avançar-se, però la jugada de contraatac va acabar amb un xut creuat que es va escapar fora dels tres pals.

A la represa, la dinàmica de l'enfrontament no va canviar i els dos conjunts es van mantenir forts en defensa i no van permetre al contrari acostar-se amb cert perill a la seva porteria. Just quan s'havia acabat d'entrar en els darrers deu minuts de partit, l'àrbitre va decretar una dubtosa expulsió de Kané per doble targeta groga, que va desencadenar les protestes dels jugadors sallentins i de la seva afició. I tan sols quatre minuts més tard va arribar una nova expulsió en el bàndol local, aquest cop de Pladellorens, també per dues grogues. Això va provocar uns instants finals amb domini absolut del Ripollet, però el Sallent va resistir tancat al darrere i fins i tot va disposar d'alguna opció al contraatac per emportar-se els tres punts.

Tot i aquest resultat positiu, el Sallent es manté encara en zona baixa de la classificació amb 18 punts, els mateixos que el Berga. La propera jornada, els bagencs visitaran el Gironella, que arribarà al duel en una situació ben diferent, ja que els últims tres triomfs li han permès escapar de les posicions perilloses de la taula.