Djokovic regna per vuitè cop a l'Obert d'Austràlia

La d'ahir va ser una de les finals més difícils de Novak Djokovic a l'Open d'Austràlia. El seu rival, l'austríac Dominic Thiem, estava molt motivat per poder aconseguir el seu primer Grand Slam i, després dels tres primers sets, ho tenia a tocar. El tennista serbi va guanyar el primer set però els dos següents es va veure completament superat per Thiem. Però la mentalitat de Djokovic és de les més fortes de la història del tennis, ho avalen els seus 17 Grand Eslams, i finalment es va poder sobreposar a Thiem, tot i que el seu rival no va abaixar els braços en cap moment i va lluitar fins al final del partit (6-4, 4-6, 2-6, 6-3 i 6-4).

La intensitat que es va viure ahir a Austràlia fa encara més gratificant per a Djokovic la victòria aconseguida. Va necessitar gairebé 4 hores per superar Thiem i guanyar el seu 17è Grand Slam.

A més, la victòria li serveix a Djokovic per recuperar el número 1 del món del rànquing ATP, i superar Rafa Nadal. El serbi ha estat sempre a l'ombra de Roger Federer i Rafa Nadal, amb 20 i 19 Grand Slams, però sempre ha estat una ombra molt amenaçadora. Actualment, ha guanyat només dos grans tornejos menys que el manacorí i tres menys que el suís. La diferència d'edat amb Nadal és petita, de fet només es porten un any, però amb Federer és de sis. La tendència dels darrers anys fa indicar que el serbi té moltíssimes probabilitats de superar ambdós tennistes. Des de la primera vegada que va guanyar un torneig gran (Austràlia el 2008), només s'ha quedat tres anys sense aconseguir cap dels 4 grands slams del tennis (Open d'Austràlia, Roland Garros, Wimbledon i US Open) i va ser durant els anys 2009, 2010 i 2017.

A més, des del 2015 Novak Djokovic guanya un mínim de dos Grand Slams per temporada, exceptuant el 2017, en blanc. El rendiment extraordinari de la trinitat Federer, Nadal, Djokovic és més rellevant quan analitzem que, més enllà d'ells tres, només quatre tennistes en l'actualitat han gua-nyat algun Grand Slam: Murray (3), Wawrinka (3), Del Potro i Cilic (1). L'última victòria d'un tennista diferent dels tres grans va ser al US Open del 2016 (Stan Wawrinka).



El serbi lloa Dominic Thiem

Durant l'entrega de premis, Djokovic només va tenir bones paraules per al seu contrincant a la final. «Vul felicitar Dominic Thiem per haver protagonitzat un torneig increïble. La final ha estat impressionant», va assegurar el serbi. A més, es va dirigir directament al seu rival i li va dir que «has estat molt a prop de poder gua-nyar i estic segur que aviat tindràs més ocasions i que guanyaràs més d'un Grand Slam», va dir.