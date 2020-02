El filial guanya al Prat per 1-2 i puja a la segona posició

? El Barça B de Javi García Pimienta, tot i que no va poder tenir tot de jugadors convocats pel primer equip, com Collado o Riqui Puig, es va imposar ahir al migdia al Prat i va ascendir a la segona posició del grup 3 de Segona Divisió B. El protagonista del partit va ser el nou fitxatge, l'albanès Rey Manaj, procedent de l'Albacete, que va avançar els blaugrana al minut 29 i llavors va veure dues targetes grogues i va ser expulsat abans del descans. Els pratencs, cuers del grup, van empatar amb un gol de Raíllo, però en temps de descompte Konrad va donar la victòria als blaugrana.

El Barça B es va beneficiar de la derrota del Castelló per 1-0 al camp de l'Olot i s'acosta a tres punts del primer classificat, el Sabadell, que va perdre a casa, de manera sorprenent, davant de l'Hèrcules per 1-2. Quart és el Cornellà, que va vèncer a Badalona, que segueix en descens, per 0-2.