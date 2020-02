El Gimnàstic juvenil deixa escapar viu el Girona B

El Gimnàstic de Manresa juvenil va empatar a casa davant del poderós Girona B. El conjunt manresà dirigit per Adrià Talavera encadena el vuitè partit consecutiu sense conèixer la derrota i amplia a cinc punts l'avantatge en les posicions d'ascens.

Ambdós equips van disputar una primera meitat amb moltes alternances. L'equip bagenc va gaudir de les millors ocasions però no va estar encertat de cara a porteria. A la represa, els escapulats es van posar davant gràcies a un gran gol de Culell. El lateral esquerre va culminar una gran jugada individual en el minut 59. Els gironins van poder empatar al cap de deu minuts després d'aprofitar una falta lateral rematada al segon pal. Tot i l'empat, el Nàstic juvenil va continuar pressionant amb insistència per marcar el gol de la victòria, però el marcador ja no es va moure més. La setmana vinent els manresans es desplaçaran al camp del Cerdanyola, en un duel clau per a l'ascens.