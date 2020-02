El Gironella venç el Sant Julià de Vilatorta en un matx espès i dur

El Gironella va visitar el complicat camp del Sant Julià de Vilatorta per disputar un matx que va ser molt dur i intens des del principi. Els locals, que van jugar al límit, van acabar amb dos jugadors menys i van veure com la victòria volava cap a Gironella. Des de bon inici el conjunt local va deixar clares les seves intencions: pilotes llargues als seus davanters i a partir d'aquí generar perill a través de segones jugades. Els berguedans de seguida van saber com neutralitzar el joc local, però en atac es trobaven espessos i sense idees gaire definides que aconseguissin trencar la muralla defensiva del Sant Julià. A més, les nombroses interrupcions feien que no hi hagués continuïtat en el joc i per tant el partit fos poc vistós per a l'espectador, que va veure com el Gironella s'avançava quan tan sols s'havien disputat 7 minuts, després d'una jugada col·lectiva que Zafra va convertir en gol, 1-0. Això no va fer variar els plans d'uns i altres, que van seguir disputant cada acció com si fos l'última, sense generar, però, ocasions clares de gol.

En el segon temps el guió no va variar, però es va intensificar. El Sant Julià va gaudir d'una gran oportunitat per refer l'empat, però el porter visitant es va mostrar encertat per rebutjar la pilota. Minuts després van veure com es quedaven amb un jugador menys per doble amonestació, fet que complicava, encara més, sumar un punt davant d'un Gironella que va sentenciar quan faltaven 2 minuts per al final, després que Cristóbal materialitzés una espectacular xilena en què el porter local no va poder fer res per impedir el 0-2. Abans que l'àrbitre decretés el final, el Sant Julià de Vilatorta es va quedar amb nou homes.