El Joanenc cau a domicili contra el Vic Riuprimer

El Joanenc no va poder posar punt final a la mala dinàmica per la qual està travessant. L'equip del Bages encadena tres derrotes de forma consecutiva. El duel va començar amb uns minuts inicials de tanteig, on els dos conjunts s'estudiaven mútuament. Amb el pas dels minuts el Vic Riuprimer començava a prendre la iniciativa, encara que es van viure diverses ocasions de gol en les dues àrees. Però els locals van estar més encertats, i abans d'arribar al descans ja superaven el seu rival en el marcador. La segona part va ser més igualada. El Joanenc es va llançar a l'atac, però el bon posicionament defensiu del Vic Riurprimer va evitar qualsevol aproximació perillosa dels visitants. El partit no es va sentenciar fins als minuts finals, quan els vigatans van fer el segon gol.