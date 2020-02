La Joviat supera la pressió al darrer quart i suma una victòria decisiva

La Joviat va aconseguir la primera victòria de la segona volta en un partit clau per a la permanència en superar un Premià que va donar guerra fins al tercer període però que no va poder amb una Joviat amb menys desgast físic al tram final de partit.

El matx va començar de cara per a les manresanes. Només dos triples i un punt de tir lliure en contra van decantar el quart (11-7) per a les locals. Tanmateix, l'avantatge en el primer període hagués pogut ser més gran de no haver estat pels sis tirs lliures fallats de la Joviat. Després, però, el rigor defensiu de les manresanes es va veure afeblit en el segon parcial ja que els 18 punts del Premià van ser suficients per igualar el marcador. Les visitants treien rendiment en el tir interior, mentre la Joviat, més erràtica en el tir de jugada que en el quart anterior, va pagar el desencert. Al final, parcial a favor del Premià de 14-18 25-25 en el global.

Després del descans, la Joviat, conscient del canvi en el transcurs del partit, va haver de fer un esforç per generar punts en una fase d'incomoditat. La defensa d'ambdós equips era agressiva i ben treballada. Les bones sensacions tornaven al costat de les manresanes però, de sobte, tres triples de Cobo i un de Gibert van disparar l'avantatge visitant fins als vuit punts. Els dos equips, frec a frec, generaven petits parcials a favor i en contra. Van arribar els últims deu minuts de partit i la Joviat es va aferrar a l'orgull i caràcter per aconseguir l'anhelada victòria. Així, de mica en mica, les manresanes es van anar posant dins el partit fins a donar la volta al marcador a l'equador del quart. El fet d'aturar la talentosa Barceló (sis punts en tot el partit) va ajudar de valent a encar-rilar el partit per als interessos de la Joviat. La sang freda seguia apoderant-se d'una Joviat que, amb un encert de 8/10 en l'últim tram de partit, s'assegurava el triomf. El Premià, en un estat de convalescència durant tot el darrer parcial, intentava retallar provocant faltes de forma inútil. Al final, el triple de Barceló maquillava el marcador 60-56 en l'última jugada abans del xiulet final.

Amb aquesta victòria la Joviat agafa confiança en el tram important de la temporada, ja a la segona volta, en el qual la propera jornada visita el líder Viladecans i, després, rep L'Hospitalet, rival directe per a la permanència.