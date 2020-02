Els júniors retroben el seu millor joc

El Catalana Occident va gua-nyar davant el CB Tarragona en el partit corresponent a la quarta jornada de la segona fase. L'encert en el tir i el joc coral van acompanyar uns júniors que rebien un equip confiat per l'última victòria però amb baixes importants en el joc interior per agafar rebots.

L'inici de partit va ser marcat pel respecte entre ambdós equips. El Tarragona va sortir més activat i ràpidament va fer un parcial de 0-6. Els manresans plantaven cara, i passada la meitat del parcial es posaven davant (14-12). El matx començava a entrar en una fase d'interrupcions, però un triple de Toni Napler i un altre d'Adrián García donaven un petit avantatge de cinc punts a la fi del primer quart (23-18). El segon parcial seria el més productiu per als júniors manresans. 24 punts –12 en triples– augmentaven la diferència en el marcador fins als 10 punts (47-37). L'equip, còmode, va deixar anar tot el ventall de joc que acostuma a fer. Els atacs, dinàmics i al contraatac, despistaven un Tarragona superat per la rapidesa rival.

Després del descans, els manresans reduïen una marxa, i el rival, més replegat, no permetria els 47 punts en contra de la primera part. El partit obligava els conjunts a intentar els atacs en estàtic. El Catalana Occident va notar-ho sensiblement amb unes xifres de vuit punts en el tir interior i de mitjana distància. No obstant això, novament, el triple va ser el millor aliat d'un equip que tancava el tercer període amb quatre triples i 10 en total. Amb tot, sense oblidar-se de la defensa, els manresans deixaven el Tarragona amb 13 punts, sent el parcial amb menys punts d'aquests. A l'últim període, el Tarragona, amb un parcial de 5-14 , es va col·locar vuit per sota, però dos triples consecutius dels bagencs retornaven la tranquil·litat local ja fins a la fi del partit.