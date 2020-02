L'Artés surt llançat cap a la victòria

El Club Bàsquet Artés va aconseguir una nova victòria davant la seva afició, aquesta vegada davant un altre dels equips de la zona alta de la taula classificatòria del grup 2 de Copa Catalunya, el Galval Motor Ripollet. Per primer cop en tota la temporada, el tècnic Jordi Estany va poder disposar dels dotze jugadors de la plantilla, després de les recuperacions d'aquesta setmana dels jugadors exteriors Roger Portella i Guillem Albà.

El conjunt local va fer una bona sortida, amb un ritme alt, una bona defensa i una gran circulació de pilota, que li va permetre anotar fins a sis triples en els deu primers minuts. D'aquesta manera van poder agafar setze punts de marge en el marcador (26-10). En el segon període els bagencs van mantenir el ritme i van aconseguir eixamplar la diferència, que a la mitja part de l'enfrontament era de 21 punts.



Sense ensurts a la represa

En la segona meitat els visitants van reaccionar i van retallar distàncies, però els artesencs van mantenir la serenor i van finalitzar el tercer quart amb el matx molt ben encarrilat (67-47). En els deu darrers minuts els locals no van patir en cap moment per la victòria, i Estany ho va aprofitar per donar descans als seus jugadors més importants i minuts als menys habituals. En la propera jornada de competició, el Club Bàsquet Artés visitarà la complicada pista del Reus Ploms Salle, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte a partir de les 18.05 hores.