L'Asfe es veu superat per un Olesa molt més eficaç

El Nou Bàsquet Olesa va assolir un nou triomf a la seva pista, aquesta vegada en la visita del Vaillant Asfe de Sant Fruitós de Bages, en un matx entre dos equips de les nostres comarques que es va resoldre de forma clara.

En els primers cinc minuts de partit hi va haver una extrema igualtat entre les dues formacions, però tot seguit un parcial de 9-3 va permetre el conjunt del Baix Llobregat Nord tancar el quart inicial amb sis punts de marge (17-11). En el segon període els locals van ser bastant superiors i van ampliar la diferència fins als quinze punts a la mitja part de l'enfrontament (37-22).

En la segona meitat la tònica va ser més o menys la mateixa, i al final del tercer quart els santfruitosencs van retallar la diferència fins als deu punts (45-35). En l'últim període l'equip dirigit per Màrius Bonjorn va provar de remuntar, però llavors es van topar amb uns olesans molt encertats des del triple (en van convertir cinc en els darrers deu minuts). D'aquesta manera, els de Sant Fruitós de Bages no van tenir cap possibilitat de tornar a entrar dins el partit, ja que només van poder acostar-se a nou punts. En la propera jornada, el Nou Bàsquet Olesa visitarà la pista del Sant Quirze, el proper diumenge 9 de febrer a partir de les set de la tarda. Per la seva banda, el Vaillant Asfe rebrà al seu pavelló el Samà de Vilanova i la Geltrú, el dia abans a partir de dos quarts de vuit del vespre.