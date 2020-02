El Manresa FS juvenil passa per sobre d'un fluix Salou, que rep una maneta

Còmode triomf del Manresa FS juvenil, que va tombar el Salou, penúltim classificat, en aconseguir deixar la seva porteria a zero i exercint un clar domini durant els 40 minuts de partit. Els manresans van saltar endollats a la pista i quan encara no s'havia arribat al minut de joc ja s'havien posat a davant. Un parell de minuts després, els bagencs van incrementar l'avantatge anotant la segona diana, que va empetitir un Salou que es veia sorprès per l'inici fulgurant dels nois manresans. Aquests no van abaixar el pistó i en el minut 10 col·locaven el tercer que encar-rilava el duel. A partir d'aquí i fins al descans, el Manresa FS juvenil es va dedicar a tenir la pilota i a controlar un partit que tenia molt ben encarat.

A la represa, el Salou va seguir a les ordres d'un conjunt manresà que era superior en tots els àmbits. En el minut 30 van aconseguir el 0-4, que posava la sentència, i en els darrers instants la cinquena i definitiva diana, 0-5. Amb aquest triomf els homes de Miquel Bonilla sumen la tercera victòria consecutiva i segueixen escalant posicions en busca de les posicions capdavanteres.