El Martorell torna a perdre i s'apropa perillosament a les posicions de descens

El Martorell va perdre davant la UD Vista Alegre i va fer un pas enrere en la seva lluita per a la permanència a Primera Catalana. Dos gols dels visitants abans de la primera mitja hora de joc van ser una llosa insalvable per als blanc-i-vermells. Amb aquesta ensopegada, l'equip d'Albert Nualart se situa a només dos punts de la zona perillosa de la taula.

Al minut 19, Faura va avançar els visitants en una acció d'estratègia a pilota aturada. El jugador del conjunt de Castelldefels va rematar una pilota llançada en un córner que va superar Domínguez. Abans del descans, Guillem Ramon va sentenciar en una gran jugada individual, 0-2.

A la represa els martorellencs van sortir a per totes però no van estar encertats de cara a porteria i el marcador ja no es va moure més. La setmana vinent el Martorell visitarà el fort Valls.