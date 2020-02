Peralta: «La nova junta ha donat les seves explicacions i nosaltres les hem acceptat»

L'entrenador del CE Manresa, Andreu Peralta, no va poder respirar tranquil fins que l'àrbitre va xiular el final del partit. A l'hora de fer valoracions, el tècnic blanc-i-vermell va comentar que «ha estat un duel molt igualat en el qual a la primera part ens han fet més mal amb arribades perilloses. Tot i això hem sabut defensar quan ells han estat millor; a la represa, i sobretot després de posar-nos a davant, ells han fet un joc més directe que hem controlat prou bé. Eren uns punts molt importants. La victòria reforça la nostra idea ».

Respecte als tres debuts, d'Albert Alavedra, Àlex Iglesias i Izan Checa, Peralta va dir que «al nostre equip, qui competeix té recompensa. Estic molt satisfet en especial amb Àlex Iglesias, que és juvenil de segon any i molts cops s'entrena amb nosaltres».

Respecte a l'entrada de la junta gestora al club, Andreu Peralta ha recordat que «l'equip sempre ha estat per competir, per guanyar, tot i que el fet de no cobrar complica les coses. Però estem parlant d'un grup humà molt fort, que no ha fallat en cap moment. La gestora ens ha donat les seves explicacions i nosaltres les hem acceptat. Els hem de donar una oportunitat, anar pas a pas i les coses ja es veuran. Nosaltres hem de fer el nostre camí amb ells».

L'entrenador del Sants, Tito Lossio, va reconèixer que «el camp del Congost és molt complicat per les seves grans dimensions i perquè l'equip rival té molt bons jugadors. A la primera part hem estat molt actius com també el CE Manresa, que ha xutat un cop al pal. A la represa ens ha costat més i sabíem que en una contra amb espais ens podien fer mal, i així ha estat. Amb l'1 a 0 ho hem intentat situant més gent al davant, però no hem pogut. Ha estat un enfrontament en el qual el gol ha fet canviar la dinàmica i canvia molt si és a favor o en contra». Cal recordar que el Sants no ha fet cap punt fora de casa, només els tres del Reus.