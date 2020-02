El San Mauro i el Valldoreix s'han de conformar amb un empat

El San Mauro i el Valldoreix van disputar un partit força igualat que es va decidir en els últims minuts. Els locals controlaven la possessió de la pilota, però les primeres ocasions van ser per al San Mauro, que va anar a davant en gran part del partit. No va ser fins als minuts finals quan es va decidir tot. En els darrers 15 minuts de joc es van veure fins a 3 gols. El Valldoreix va aconseguir l'empat, però ràpidament el San Mauro va tornar a prendre la iniciativa. En els últims minuts, els locals van fer gol per empatar el partit.