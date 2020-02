El Solsona s'imposa amb claredat al Térmens gràcies a un inici demolidor

El Solsona va tornar al camí de la victòria després de perdre contra el líder, les Borges Blanques, en la jornada anterior. L'equip dirigit per Joan Corominas i David Andreu segueix la seva lluita particular per aconseguir la segona posició de la classificació. Els locals es van mostrar com un equip molt sòlid a qui li agrada generar perill a través del domini i la possessió de la pilota, i en els minuts inicials del partit ja van gaudir d'alguna oportunitat per avançar-se en el marcador. Un gol matiner, al minut 9, donava avantatge al Solsona després de combinar magistralment en una ràpida transició que va agafar mal col·locada la defensa del Térmens. Montaner es va trobar davant del porter rival per creuar la pilota lluny del seu abast per fer l'1 a 0. Semblava que tot es posava de cara per als solsonins, i encara més quan el col·legiat va assenyalar penal a favor en una de les constants arribades dels blanc-i-blaus, però el porter visitant va endevinar les intencions del llançador i va aturar la pena màxima. Tot i això, els locals ho van seguir intentant per ampliar la diferència de gols. Al minut 19 Pérez faria el 2 a 0 després d'una magnífica jugada individual on va superar elegantment diferents jugadors rivals. El partit va arribar al descans amb un resultat força favorable per als solsonins. A la segona meitat el domini del Solsona continuava sent aclaparador. El Térmens tractava de defensar-se de forma ordenada, amb l'objectiu de sortir al contracop una vegada recuperessin la pilota, però la defensa local va estar excel·lent en tot moment, i va evitar qualsevol arribada perillosa del seu rival. Amb el pas dels minuts, el partit anava perdent cada cop més ritme. Els dos conjunts ens van conformar amb el resultat que reflectia el marcador i no hi va haver gaires accions de perill per part de cap dels dos conjunts, encara que el Solsona podria haver ampliat el seu avantatge si hagués estat més encertat en alguna de les poques ocasions que va tenir en el tram final del partit. Una nova victòria que consolida el Solsona en la segona posició.