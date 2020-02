Tres punts més per anar omplint el sac

Esportivament, ningú no ha dubtat en cap moment del primer equip del CE Manresa aquesta temporada. Malgrat tots els problemes econòmics que han perseguit darrerament l'entitat, i que afecten a jugadors i staff tècnic, els blanc-i-vermells han anat a la seva i, sobretot els dies de partit, han demostrat una gran professionalitat. També ahir en el duel que els va enfrontar al Sants al Nou Estadi del Congost, en l'estrena oficial de la junta gestora encapçalada per Ruth Guerrero.

Els manresans, malgrat la classificació del seu rival (és penúltim), no van tenir un partit plàcid i van haver d'esmerçar-se per guanyar, encara que per la mínima.

El Sants va sortir fort i valent. Al primer minut, Suma va tenir una doble ocasió davant Pol Busquets, que es va lluir amb dues bones intervencions. En l'arrancada, el joc era elèctric, amb arribades a una i altra porteria i amb poques precaucions defensives. Al minut 5, Walter Fernández va xutar massa desviat i Luque, al dotze, va enviar una pilota al pal. Quan es portava un quart d'hora, Florent, oportú, va desviar l'esfèrica a córner quan Sergio Navarro es disposava a xutar en una posició molt favorable dins de l'àrea. El visitant Aleix ho va provar amb un llançament a les mans de Pol Busquets (min 18). A mida que avançava la confrontació, el CE Manresa controlava millor el seu rival però tenia dificultats per crear perill real a la porteria defensada per Oriol. D'aquesta manera, el primer temps va acabar amb l'empat inicial de 0 a 0.

A la represa, i quan es portaven dos minuts de joc, Fran Orellana va pispar la pilota a un dels centrals del conjunt visitant i, precipitat, xa xutar massa creuat. També va fer un llançament desviat Biel Rodríguez al minut 49. A diferència del primer temps, en el segon el CE Manresa es notava més solvent i sense patir en excés en defensa. Això fins que una gran jugada individual per la banda dreta de Walter Fernández va acabar amb gol de Marc Cuello, que va aprofitar la centrada del seu company per perforar la porteria contrària. Aquest 1 a 0 va fer canviar la decoració del partit. Amb avantatge en el marcador, el CE Manresa va intensificar el seu joc al contracop. En una acció per la dreta va poder arribar el 2 a 0 però Walter Fernández, molt forçat, va rematar a fora una molt bona centrada de Biel Rodríguez al segon pal (min 74). El Sants insistia, però els manresans no els permetien arribades clares. En el temps de descompte diversos llançaments de cantonada van ser les darreres opcions dels visitants.



Tres debuts al CE Manresa

Ahir no només va debutar la junta gestora al CE Manresa. També van fer-ho tres jugadors. Va sortir a l'onze inicial el central de Castellbell Albert Alavedra; a la segona part van tenir uns minuts el juvenil Àlex Iglesias (16 anys) i el santfruitosenc Izan Checa, que estava jugant aquesta temporada al Gironella de Segona Catalana. S'ha quedat sense sortir el davanter francès Horty Nathanael Mioko.