Les veteranes da l'Avinent alcen el subcampionat català

La formació de veteranes de l'Avinent CA Manresa, amb sensibles baixes per lesió com les de Manela Martínez i Marta Busquets, van presentar batalla per aconseguir el títol català màster a Sabadell, que finalment va conquerir el Barcelona Atletisme per 5 punts, seguit del conjunt manresà. La classificació final va ser: Barcelona Atletisme (54), Avinent CA Manresa (49), GA Lluïsos de Mataró (35), CA Tarragona (35), Cornellà At. (35), JA Sabadell (32), Pratenc AA (30).

En l'apartat masculí, l'equip de l'Avinent CA Manresa va patir la lesió del saltador Ricard Torres que no va poder prendre part en el concurs de llargada a més de la desqualificació del quartet de 4x200, fets que van suposar una important pèrdua de punts, acabant en setena posició, per davant del CA Igualada Petromiralles, que va ser vuitè .

La classificació final va quedar: CA Nou Barris (134), Barcelona At. (134), Pratenc AA (120), CE Universitari (110), JA Sabadell (103), UA Terrassa (94), Avinent CA Manresa (91), CA Igualada Petromiralles (79), Unió Colomenca (74), CA Tarragona (66), Cornellà At (63), CA Castellar (41), CA Parets (32).