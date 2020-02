Víctor Tomàs, capità del Barça d'handbol, deixa l'esport professional per un problema cardíac

El capità de l'equip d'handbol i internacional absolut, Víctor Tomàs, ha anunciat avui dilluns que al final de la temporada es retirarà de l'esport professional per un problema cardíac, després d'haver debutat amb l'equip balugrana a l'abril de l'any 2002 i d'haver ingressat a l'entitat com a cadet el 1998. Tomàs, que farà 35 anys el 15 de febrer, va convocar als mitjans a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva del Barça per anunciar que posarà punt i final a la seva gran carrera quan conclogui el curs, acte en què ha estat acompanyat per la resta dels seus companys i el president de club, Josep Maria Bartomeu.

El jugador ha explicat que "el motiu motiu d'aquesta convocatòria és perquè fa uns mesos se'm va detectar un problema cardíac que està agreujant any rere any el meu cor", ha assenyalat el jugador, que ha afegit que si continua amb aquest nivell d'exigència podria afectar "la meva salut i la meva vida". L'extrem dret compta amb un extraordinari botí de títols, entre els quals destaquen les 11 Lligues, 10 Copes del Rei, 3 Lligues de Campions i 4 Super Globe, entre una seixantena de títols amb el Barça, mentre que amb la selecció espanyola, el seu èxit més notable va ser la medalla d'or del mundial del 2013.

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha informat que la samarreta amb el número 8 del capità serà retirada i penjarà del sostre del Palau Blaugrana al costat d'altres dels jugadors més destacats de les diferents seccions.