El CG Puigcerdà es classifica per als play-off sense jugar

El Gel Puigcerdà sènior masculí es va classificar, en aquest cap de setmana, per disputar els play-off al títol de la lliga d'hoquei gel per segon anys consecutiu. I ho va fer sense jugar (aquesta setmana els ceretans tenien descans) ni sense sumar el punt que li feia falta per assegurar la seva presència en les eliminatòries pel títol. En concret, va ser la derrota del seu rival per aconseguir la plaça, el conjunt del Majadahonda madrileny, que va perdre per un resultat de 0-2 amb el conjunt donostiarra del Txuri Urdin, dissabte a a nit. Un resultat que ha precipitat la classificació del CG Puigcerdà sense haver d'esperar a l'última jornada de la lliga regular.

El que encara està per decidir és l'adversari dels ceretans en la ronda de semifinals. El que ja ha quedat definit és que l'equip de la capital de la Cerdanya tindrà, en la propera eliminatòria, el factor pista en contra. Jugar a casa és una de les grans armes del Puigcerdà, que compta amb l'afició, que és la més nombrosa i entregada de tota la lliga estatal. De la quarta posició actual només es pot saltar fins a la tercera, que no canviaria gens l'ordre dels partits però sí el rival.

En l'última jornada del dia 15 de febrer, el CG Puigcerdà rebrà el Barça en la pista de gel del Club Polisportiu, a les 22 hores, i l'altre duel és el que enfrontarà el Txuri Urdin amb el Jaca aragonès.

Pendents d'aquests partits, ara mateix l'oponent per als ceretans seria precisament el Barça, que en la present temporada és el conjunt favorit a tots els títols. En tot cas, una victòria del Puigcerdà el dia 15 podria suposar el canvi de rival per a semifinals.

L'altre oponent possible a hores d'ara és el Txuri Urdin basc. És el vigent campió durant les últimes temporades i, tot les dificultats de la present campanya, es troba en segona posició i té les opcions per disputar el primer lloc al Barça.

El Barça és el líder (28 punts/1 partit menys), seguit pel Txuri (27

punts), el Jaca (20/1pm), el CG Puigcerdà (19) i el Majadahonda que ha quedat amb 17.