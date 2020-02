Digna rèplica de les noies del Minorisa davant un Atlètic Barceloneta superior

ARXIu PARTICULAR

Les manresanes van tenir una bona actuació davant el favorit a la lliga ARXIu PARTICULAR

En una visita complicada per a les manresanes, que van jugar a la piscina de Sant Sebastià davant del gran favorit a l'ascens a la lliga estatal, el Club Natació de l'Atlètic Barceloneta, el Minorisa va saber plantar cara i va acabar perdent per un resultat de només 4 gols de diferència en un matx marcat pel bon joc i l'encert d'ambdós equips de cara a la porteria rival.

El primer quart ja va deixar clar quin seria el camí que seguiria el partit. El 4-3 d'aquest període va mostrar que les manresanes no donarien el braç a tòrcer amb facilitat. El segon període va ser el més complicat per a les noies de Peirón, que, malgrat anotar dos gols, no podien parar l'atac de les marineres, que van assolir un còmode 5-2 i quatre dianes (9-5) de marge al descans.

Semblava que les jugadores del Barceloneta s'escaparien ja d'una forma definitiva en el marcador però la mitja part va ajudar molt a reordenar el CN Minorisa que es va tornar a llançar a l'aigua amb les idees renovades i van forçar un 4-4, en un tercer quart amb waterpolo espectacular i emocionant que va fer gaudir el públic. I ja en els vuit minuts del darrer quart hi va haver una nova igualada (3-3), els tres gols de les bagenques firmats per una encertada Bisbal.