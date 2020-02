La Kedada Trail a Castellterçol recull 6.667 quilos d'aliments

La setena edició de la Kedada Trail a Castellterçol ha estat un any més un èxit espectacular, no només per la destacada participació de 650 participants en totes les categories, sinó també en l'aplec d'aliments que han aportat els esportistes en aquesta marató més de 6.667 quilos de productes com arròs, sucre, pastes, olis, llet, cereals, galetes, llegums cuits entre molts altres.

En l'organització de la Kedada hi han participat uns 120 voluntaris, per senyalitzar els itineraris, preparar els avituallament, coure les botifarres i preparar els entrepans.

Els corredors podien triar un dels tres itineraris: el curt pel terme de Castellterçol de 12 km, el mitjà de 21 km i el llarg per als més valents i avesats a grans curses de 42 km i la major part van acabar la cursa ja entrada la tarda. En tots els traçats hi va haver menjar i begudes per a tothom.

Tots els itineraris estaven marcats i senyalitzats prèviament, fins i tot els dos recorreguts pel poble que van fer els infants. Es calcula que la participació masculina va ser d'un 65% i la femenina d'un 35%. El recorregut més llarg va passar pels termes de Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Sant Feliu de Codines, Riells, l'Ametlla, cingles de Bertí, castell de la Popa de Castellcir i Castellterçol. En acabar es va entregar a cada participant un petit obsequi en record de la diada que consistia en un imant per a la nevera amb gràfic i escrit agraint la participació de tothom.