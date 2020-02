El Madrid-Barça es jugarà l'1 de març a les 21 hores

La Lliga de Futbol Professional va fer oficial ahir l'hora del partit entre el Reial Madrid i el Barça al Santiago Bernabéu, corresponent a la 26a jornada. No hi ha hagut sorpreses i començarà a partir de les 21 hores. D'altra banda, ahir es va retirar de l'entrenament que va fer l'equip blaugrana Ousmane Dembélé per molèsties a la cuixa dreta, amb fatiga muscular.