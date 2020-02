Messi carrega durament contra Abidal per Instagram

El davanter argentí del Barcelona Leo Messi ha afirmat aquest dimarts, en resposta a les declaracions del secretari tècnic del club, Eric Abidal, en què va afirmar que "molts jugadors no estaven satisfets" amb l'anterior tècnic de l'equip, Ernesto Valverde, que "s'haurien de donar noms perquè si no s'està embrutant a tots" els jugadors.

"Sincerament no m'agrada fer aquestes coses, però crec que cada un ha de ser responsable de les seves tasques i fer-se càrrec de les seves decisions. Els jugadors, del que passa a la pista. I a més som els primers a reconèixer quan no hem estat bé", assenyala Messi a Instagram. Segons la seva opinió, "els responsables de l'àrea de la direcció esportiva també han d'assumir les seves responsabilitats i sobretot fer-se càrrec de les decisions que prenen". "Finalment, crec que quan es parla de jugadors, caldria donar noms perquè si no se'ns està embrutant a tots i alimentant coses que es diuen i no són certes", comenta Messi. Eric Abidal ha revelat aquest dimarts en una entrevista al diari 'Sport' que després de l'últim clàssic contra el Reial Madrid, el passat 18 de desembre, que va acabar amb empat a zero, el club català "va començar a concretar" l'adéu de Valverde, que al final es va produir gairebé un mes després.

I ha afegit que va observar coses que no li van agradar al vestidor abans de la decisió de prescindir de Valverde: "Mirava els partits i no mirava el resultat, sinó com es jugava, la tàctica, la feina dels jugadors que no jugaven gaire. Em fixo en aquests detalls. Molts jugadors no estaven satisfets, ni treballaven gaire, i també hi havia un tema de comunicació interna. La relació entrenador-vestuari sempre ha estat bona, però hi ha coses que com a exjugador puc ensumar. Vaig comunicar al club el que pensava i calia prendre una decisió".