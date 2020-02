Barça, el club de les turbulències

Des que la temporada passada va acabar amb la dolorosa eliminació europea a Anfield i la derrota a la final de Copa contra el València, les turbulències han estat una constant al Barcelona, amb un canvi d'entrenador i el president, Josep Maria Bartomeu, assenyalat per les seves decisions.



- La Lliga salva el palmarès

Nou títol de la lliga que queda aigualit per la devallada d'Anfield (el Barça perd per 4-0 en les semifinals de la Champions quan duia un 3-0 de l'anada) i la derrota a la final de Copa contra el València.



- Neymar i el "mercato"

El Barça intenta de totes les maneres possibles repescar Neymar del PSG, però les negociacions es dilaten durant tot l'estiu sense cap resultat.



- Dimissió del vicepresident esportiu Jordi Mestre

Mestre, un dels directius més propers a Bartomeu, dimiteix a principis de juliol enmig de la negociació per fitxar Antoine Griezmann. El seu càrrec l'assumeix el president, com ja va fer al seu dia amb la parcel·la de relacions institucionals, màrqueting i economia.

I en l'últim mes, els fets s'han precipitat



- Eliminats a les primeres de canvi a la Supercopa

La derrota contra l'Atlètic de Madrid, després d'un bon partit, marca el principi de la fi d'Ernesto Valverde com a tècnic del Barça.



- Lesió de Luis Suárez

És intervingut per una lesió al menisc i estarà quatre mesos de baixa, pràcticament tota la temporada.



- Reunió de Grau i Abidal amb Xavi a Doha

El director general, Óscar Grau, i el director tècnic, Eric Abidal, es reuneixen amb Xavi Hernández per oferir-li el càrrec d'entrenador. Xavi no accepta.



- Setién, nou entrenador

Xavi no va ser l'únic sondejat pel club. També Allegri, Pochettino i Ronald Koeman. Tots ells descarten arribar al Barça. Setién es converteix en el nou entrenador.



- Massa baixes i cap alta en el mercat d'hivern

L'objectiu número u per substituir Luis Suárez és Rodrigo Moreno (València), però l'oferta blaugrana no arriba als 60 milions d'euros. Per contra marxen els del planter Carlos Pérez (Roma) i Abel Ruiz (Sporting de Braga).



- Lesió de Dembélé

Ousmane Dembélé, que havia de convertir-se en el gran fitxatge per a la segona part de la temporada, pateix una nova lesió, aquesta de gravetat, i que el deixarà sense opcions durant tota la temporada.



- Abidal parla ...

El secretari tècnic, que un parell de dies abans havia estat ratificat per Bartomeu, assenyala a alguns jugadors de la destitució de Valverde en una entrevista a 'Sport'.



- ... I Messi respon

i comenta la feina d'Abidal: "els responsables de l'àrea de la direcció esportiva també han d'assumir les seves responsabilitats i sobretot fer-se càrrec de les decisions que prenen".



- Bartomeu cita Abidal

El president ha citat aquest mateix dimecres a Abidal per a una reunió en la qual el francès podria presentar la seva dimissió del càrrec, un càrrec que sembla maleït i pel qual des de 2015 han passat Andoni Zubizarreta, Robert Fernández, Pep Segura i Abidal, acompanyat per Ramon Planes.