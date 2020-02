El calderí Oriol Casas és quart a la primera prova de l'estatal, a Albaida

La primera prova del Campionat d'Espanya de Motocròs es va celebrar a les instal·lacions del Complex Motor de la localitat valenciana d'Albaida, en una jornada amb altes temperatures.

A la categoria Elit MX1, el pilot manresà Lluís Riera, amb Yamaha, va finalitzar en quinzena posició, després de classificar-se en totes dues mànegues en el lloc 14è. La victòria final va ser per al pilot de Husqvarna Nil Arcarons.

A la categoria Elit MX2, el millor de les nostres comarques, va ser el calderí del Moto Club Moianès, Oriol Casas amb KTM, que va acabar quart, després d'un tercer i un cinquè lloc. Simeó Ubach, del MC Baix Llobregat, amb Husqvarna, va ser setè (setè en la primera cursa i sisè en la segona). El pilot de Balsareny Guillem Farrés, del MC Baix Llobregat, va finalitzar catorzè, després de retirar-se en la primera mànega i de ser novè en la segona. Hi va debutar el pilot de Santa Maria d'Oló Gerard Comellas, que no va puntuar. La victòria en aquesta categoria va ser per al pilot de Yamaha Rubén Fernández, que va fer doblet, ja que va guanyar les dues mànegues.