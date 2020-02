L'Avinent suma tres podis en el català de marxa a Badalona

El CAM i el CAI van fer podis i bons registres al Campionat de Catalunya de marxa atlètica en ruta que es va disputar a Badalona, paral·lelament al 29è Ciutat de Badalona.

Hi va haver títol català per a la marxadora de l'Avinent Manresa Elena Pozo en els 10 km marxa W40 amb 59'11"; subcampionat català per al marxador David Cervelló en els 10 km marxa M40 amb 58'40"; i bronze català per la monistrolenca Carme Robles en els 10 km marxa W45 amb 58'12".

El marxador veterà del CA Igualada Petromiralles Rubén Piñol va assolir el quart lloc en la categia màster M45. També hi participaren dos marxadors més del CAI. Laura Giménez era sisena en la prova absoluta femenina amb 1h 00' 20'', també sobre 10 km de recorregut. Ares Giménez va ser dinovena classificada en categoria sub-14, sobre 3 km de cursa.

D'altra banda, l'atleta del CA Igualada Petromiralles Álex González va assolir la victòria en categoria sub-18 en javelina, a la quarta jornada del Critèrium de Llançaments d'Hivern, a l'Estadi Serrahima, amb un millor intent de 47,60 m. El veterà Josep M. Lagunas va ser cinquè en el disc absolut amb 37,31 m. I Aleix Llorens va participar en la prova de disc sub-18 i va cometre nuls en els seus intents en la prova.