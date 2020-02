L'equip sard només pot ser primer de grup si venç al Congost i el Türk Telekom perd a Estrasburg

Curtis Jerrells marcat per Dani Pérez, un dels perills del Sàsser

El Dinamo Sàsser té garantida una de les dues primeres places al grup A i el factor pista a favor als play-off de vuitens de final dins de la Champions. El segon lloc és seu encara que perdi al Congost i per escalar a la primera posició (que en teoria l'hauria d'aparellar amb un rival més feble en el sorteig) ha de vèncer a Manresa i esperar la derrota del Türk Telekmom a casa de l'Estrasburg, que ja no s'hi juga res. Els italians i els turcs tenen tots dos 9 victòries però l'equip d'Ankara té l'average particular de la seva banda.

La temporada del conjunt sard torna a ser molt meritòria després de ser subcampió de lliga al 2019 i haver donat la sorpresa quan el 2015 es va proclamar campió de la Lega. En el partit de la primera volta, el Baxi va treure un triomf de mèrit a Sardenya (73-74). Pel que fa a la plantilla de Gianmarco Pozzeco, surt de base Spissu (que ha estat cridat a la selecció, però també hi té un paper destacat Curtis Jerrells, un perill en atac. L'escorta titular és Vitali, que la temporada passada va ser a l'Andorra. El tres és el canadenc Dyshawn Pierre, i l'ala pivot, Dwayne Evans, autor de 24 punts contra el Baxi. Quant al pivot titular és el croat Miro Bilan. A la plantilla hi ha l'ala Stefano Gentile, germà de l'exjugador de l'Estudiantes, Alessandro.