Messi respon a Abidal, que afirma que molts jugadors no volien que seguís Valverde

Leo Messi va sorprendre a tothom ahir a la tarda quan va respondre, a través del seu perfil personal d'Instagram, amb un comunicat a Éric Abidal, director esportiu del FC Barcelona i excompany de l'argentí a l'època en què era entrenador Pep Guardiola.

L'actual director esportiu francès va assegurar ahir en una entrevista al diari Sport que «molts jugadors no estaven satisfets amb Valverde». Aquest fet va fer respondre al capità blaugrana i màxima estrella del club, que va demanar a Abidal que «exposi els noms dels jugadors, perquè si no ens està embrutant a tots».

Messi també va afirmar que no li agrada «fer aquestes coses» però que creu que «cadascú s'ha de fer responsable de les seves tasques i fer-se càrrec de les seves pròpies decisions». El davanter argentí reconeix que «som els primers a admetre quan no ho hem fet bé. Els responsables de l'àrea esportiva també han d'assumir les seves responsabilitats». Messi va finalitzar el comunicat dient que «s'alimentes coses que no són certes».