El TBellès obre la temporada amb el catorzè lloc de Bou al Costa Blanca

El TBellès Protour BMC va obrir la temporada de BTT a la Costa Blanca Bike Race. Roberto Bou (TBellès BMC Iguña by Kalas) va finalitzar aquesta primera prova amb bones sensacions amb la seva parella i entrenador Alberto Losada (Protour Bcn).

El Costa Blanca Bike Race es disputa per parelles durant 4 dies per terres valencianes, on les zones tècniques, els llargs senders i les ja típiques rampes de la zona són un molt bon test per als bikers. Roberto Bou i Alberto Losada, tots dos amb noves bicicletes BMC, van finalitzar el Costa Blanca Bike Race en catorzena posició a la classificació general. Un cop superat el primer dia i la cronoescalada típica de la prova, Roberto Bou va començar a tenir sensacions molt més bones a la bicicleta el tercer i el quart dia.