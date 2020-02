Athletic-FC Barcelona: Williams elimina el Barça al minut 93 (1-0)

El Barça, com el Madrid, no serà a les semifinals de la Copa del Rei després de caure a San Mamés per 1-0 davant l'Athletic de Bilbao per un gol de cap d'Iñaki Williams al minut 93.

En un matx marcat per la igualtat de principi a fi, ha estat el Bilbao qui s'ha endut el premi en el temps afegit i quan la pròrroga semblava ja inevitable. El Barça s'ha sumat a un partit boig d'anades i vingudes, amb un Messi implicat però poc fi ens els passes i un rival que ha defensat amb les dents sense renunciar a l'atac.

L'entrada de Griezmann per Ansu Fati avançada la segona part ha donat més vida als de Setién en atac, que també ha vist com De Jong feia un pas endavant prenent més responsabilitats ofensives. Precisament l'holandès ha protagonitzat un possible penal minuts després que l'àrbitre l'amonestés amb la groga per simular-ne un altre. Però el gol no ha arribat.

L'oportunitat més clara, una de Messi al 88, que el porter Unai Simón ha evitat de forma magistral. Tot, perquè cinc minuts després i ja en l'afegit, Williams sentenciés de cap aprofitant una bona centrada de Capa.