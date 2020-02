El CE Manresa farà la seva assemblea extraordinària dimarts, al Montepio

La sala d'actes del Montepio, a la plaça de Sant Jordi de la capital del Bages, serà l'escenari, el proper dimarts al vespre, de l'assemblea extrarodinària de socis del Centre d'Esports Manresa. Els associats han de ratificar la junta gestora que presideix Ruth Guer-rero, una vegada dimitís Luis Villa, que era el president anterior.

L'acte començarà a les 20 hores

i arriba després que la setmana passada ja hi hagués una trobada amb els socis per avalar la gestió de l'actual equip directiu, que té el suport de l'Ajuntament per mirar de reconduir la situació, que, en el vessant econòmic, és difícil.

Ruth Guerrero va ser regidora socialista a l'Ajuntament de la capital del Bages entre el 2011 i el 2015, i té un fill que juga al futbol base de l'entitat. Té un equip de treball format per Manel Villaplana (tresorer), Pere Arévalo (secretari) i Txema Pulido, com a responsable de l'àrea esportiva, a més d'una sèrie de col·laboradors. A final de temporada és previst que es convonquin eleccions per tornar a la normalitat.