El davanter del Getafe Ángel pot ser el substitut d'urgència de Dembélé

L'atacant canari del Getafe Ángel Rodríguez, de 32 anys, pot ser el substitut d'Ousmane Dembélé després de l'enèsima lesió del francès, segons va informar ahir el diari Sport. Abans de fer aquesta contractació, el club ha de presentar els informes mèdics del francès i acreditar que la seva lesió és de més de cinc mesos de recuperació, pas previ per poder fer el canvi fora del termini del mercat d'hivern.

Després de la notícia de la baixa de Dembélé, el Barça només pot contractar algú que tingui la fitxa vigent a l'Estat espanyol o un jugador en atur. Sembla que la direcció esportiva s'hauria decantat per un jugador que costaria 10 milions d'euros. El Getafe, immers en la lluita per entrar a la Lliga de Campions i també classificat per als setzens de final de la Lliga Europa, en què s'enfrontarà a l'Ajax, és reaci a deixar-lo marxar, ja que en el recent mercat d'hivern es va desprendre d'un altre davanter de la plantilla, Enric Gallego, tot i que ja el va substituir amb el brasiler Deyverson. Segons el director esportiu del club madrileny, Ángel Martín González, «el Barça no s'ha dirigit a nosaltres. No volem que marxi, però si ho fa, estem preparats per substituir-lo».

Ángel, habitual suplent de Jorge Molina i Mata, té el millor percentatge de gols per minut de la lliga, segons el compte de Twitter de Míster Chip, amb una anotació cada 101 minuts.