Éric Abidal segueix al club i es reconcilia amb Messi

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va optar ahir per calmar la situació de tensió que s'ha viscut aquests dies al Camp Nou, principalment amb la dura resposta de Messi a Abidal.

Després de la reunió que van tenir ahir a la tarda el president blaugrana, Abidal i Óscar Grau, tot sembla que acabarà amb final feliç. Segons les darreres informacions Messi i Abidal ja s'haurien recoinciliat i el francès seguirà com a director esportiu del Barça.

Tots dos van explicar-se ahir els seus motius i ambdós van apropar posicions. Finalment, segons Sport, l'entesa ja és total. Abidal viatja avui amb Umtiti per ser a San Mamés per al partit dels quarts de final de la Copa del Rei.

Segons informa el diari Sport, el president blaugrana va decidir, de moment, triar el camí de la reconciliació entre el capità argentí i el director esportiu francès. Bartomeu va contactar ahir al matí amb tots dos per telèfon per poder reconduir una situació que va començar tot just dimarts, quan Abidal, en una entrevista al mateix diari Sport, va assegurar que «molts jugadors volien fora Valverde». Poc després, Messi li va reclamar des del seu perfil personal d'Instagram que digués «els noms dels jugadors, perquè, si no, ens estan embrutant a tots».



Qüestionat durant unes hores

El matí d'ahir no va ser gaire bo per a Éric Abidal, ja que van començar a escampar-se rumors sobre una possible destitució del director esportiu. La reunió que hi havia convocada ahir entre Bartomeu i Abidal era el motiu principal d'aquests rumors, ja que tot semblava indicar que el president blaugrana prendria la decisió de destituir l'exjugador francès.

Però Josep Maria Bartomeu, segons el diari Sport, no considera que la destitució del francès sigui una solució. El gran repte és unir les forces entre totes les esferes del club i afrontar junts les setmanes clau. La primera prova de foc després de la crisi interna serà avui, amb els quarts de final de Copa del Rei contra l'Athletic Club de Bilbao al nou San Mamés. Així doncs, el francès Abidal conduirà com a director esportiu el projecte de futur del FC Barcelona de cara el proper estiu del 2020.